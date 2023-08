Regt an und regt auf: „Die Wut, die bleibt“ wütet gegen das Patriarchat

Salzburg – Die Erzählung beginnt mit „THE END“. Mit dem Ende des bisher gekannten Lebens und dem Anfang eines neuen Lebens ohne Mama. Johannes’ „Haben wir noch Salz“ – so ganz ohne Fragezeichen in die Welt geschickt – wird mit einem dumpfen Tusch beantwortet. Helene hat sich vom Balkon mehrere Stockwerke in die Tiefe gestürzt. Sie hinterlässt zwei kleine Buben, eine Teenagertochter, ihren Ehemann und die beste Freundin. Danach ist alles anders, so erzählt es Mareike Fallwickl in ihrem Buch „Die Wut, die bleibt“ von 2022. Mit dem Schock lassen auch Jorinde Dröse und Johanna Vater die gleichnamige Bühnenfassung des Stoffs starten. Sie liefern zum Ende der diesjährigen Festspielsaison in Salzburg ein Stück, das für Aufsehen sorgt. Am Freitag Abend hatte „Die Wut, die bleibt“, eine Koproduktion mit dem Schauspiel Hannover, Premiere im Salzburger Landestheater.