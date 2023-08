„Abschied mit ganz viel Emotion“: „Tiroler Echo“ holt sich in Kufstein Hansi Hinterseer an die Seite

Kufstein – Vorab sei eines klargestellt: Tirols Schlagerstar Hansi Hinterseer denkt keineswegs an sein Karriereende, und das legendäre Tiroler Echo um Luis Plattner ebenso wenig. Aber der gemeinsame musikalische Weg endet halt am 3. September dieses Jahres mit einem großen musikalischen Fest unter dem Motto „Servus Mander“ vor der imposanten Kulisse der Kufsteiner Festung.

Mit dem Tiroler Echo an seiner Seite hat Hansi bei unzähligen Konzerten in ganz Europa Erfolge gefeiert. Und es war einfach die nahezu perfekte Symbiose. Hansis romantischer Schlagersound in Verbindung mit der authentisch-tirolerischen Musik des Tiroler Echos, das hat einfach gepasst.

Hansi selbst hat übrigens noch mehr Gründe zu feiern. Nächstes Jahr wird er 70 und er feiert sein 30-Jahr-Bühnenjubiläum. Und mit seinem aktuellen Album fährt der Tiroler, der trotz seiner großen Erfolge nie die Bodenhaftung verloren hat, mit einem beherzten Team an seiner Seite ein Top-Ergebnis ein: „Glaub an dich – Von Herzen das Beste“ schafft es auf Platz drei der deutschen Albumcharts.

Auf dieser Sommer-Veröffentlichung sind all die Lieder zusammengestellt, die seine Frau Romana in den vergangenen 20 Jahren für ihn geschrieben hat, vom „Liebesbrief“ als Geschenk zu seinem 50. Geburtstag bis zur aktuellen Single „Glaub an dich“. Das Tiroler Echo wiederum zelebriert am 12. November im Alten Gericht sein „45 Jahre Jubiläumsfest“.