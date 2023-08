Forum Alpbach: Appelle für Energiewende und Umdenken am „Tirol-Tag“

Nicht nur eine Energiewende, sondern ein generelles Umdenken forderte Kompatscher ein. Man müsse wegkommen von dem „immer schneller, immer mehr, immer weiter“, so Kompatscher. Außerdem dürfe man nicht auf sozial Schwächere vergessen, mahnte der Südtiroler Landeshauptmann. „Wandel darf nicht nur eine Frage für jene sein, die sich einen Tesla leisten können“, erinnerte Kompatscher daran, dass das aktuelle Wirtschaftssystem zwar „vielen, aber nicht allen“ Wohlstand gebracht habe. „Tirol soll ein gutes Beispiel für Europa sein“, wünschte sich dann auch Fugatti. Das gelte auch bei der Energiewende, wo man in der Euregio gut zusammenarbeite.

Mechthild Wörsdörfer, Energie-Generaldirektorin der EU, sprach in einer Keynote daraufhin die Wirtschafts- und Energiekrise im vergangenen Jahr an, ausgelöst durch die russische Invasion in der Ukraine. Es sei fraglich gewesen, wie Europa „da herauskomme“. Ein Jahr danach sei durch Energiesparen, Energieeffizienz und Diversifizierung viel erreicht. Es sei mehr Energie gespart worden als von der EU avisiert, zudem seien die Gasspeicher nun schon zweieinhalb Monate früher als geplant zu 90 Prozent gefüllt, sah Wörsdörfer die EU für den kommenden Winter gut gerüstet. Auch wenn bereits viel erreicht sei, müsse man „weiter wachsam sein“, so die Generaldirektorin.