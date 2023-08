„Tirol-Tag“ beim Forum Alpbach: Euregio mahnt zum Energiesparen

Das Europäische Forum Alpbach wurde 1945 gegründet und findet seitdem alljährlich statt. Heuer stehen von 19. August bis 2. September Veranstaltungen auf dem Plan. Diskutiert wird dabei unter dem Motto „Bold Europe“ über die vier Themenschwerpunkte Klimawandel, die wirtschaftliche Unabhängigkeit und Sicherheit Europas in einer multipolaren Welt sowie Demokratie in Europa. Auch politische Prominenz wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird erwartet.

Andreas Treichl, Präsident des Europäischen Forums Alpbach, lobte die Euregio: „Drei Regionen ist die Einigkeit in der Europäischen Union nicht genug und sie wollen noch etwas draufsetzen, um diese Region für ihre Bürger noch besser und noch schöner zu machen.“ In Alpbach seien derzeit viele junge Menschen aus aller Welt, die keinen Frieden und Wohlstand hätten. Hier könne man ihnen zeigen, was entstehe, wenn man gut, friedlich und gemeinsam an der Zukunft arbeite.