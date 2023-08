Stichwahl wahrscheinlich: Ecuador wählt neuen Präsidenten

Am heutigen Sonntag wird in Ecuador ein neuer Präsident gewählt, nachdem der konservative Staatschef Guillermo Lasso im Mai das Parlament aufgelöst hatte. Überschattet werden die Neuwahlen vom Kandidatenmord an Fernando Villavicencio, weshalb zahlreiche Soldaten eingesetzt wurden. Mit Ergebnissen ist frühestens Montagmorgen zu rechnen.

Quito – Überschattet von dem Mord am Präsidentschaftskandidaten Villavicencio stimmen in Ecuador die Wählerinnen und Wähler am heutigen Sonntag in einer ersten Wahlrunde über ihren neuen Präsidenten abgestimmt. Von 7.00 bis 17.00 Uhr (Ortszeit, 14.00 bis 0.00 Uhr MESZ) haben die Wahllokale in dem einstmals recht friedlichen und heute von einer Welle an Gewalt erschütterten Land geöffnet. Überall im südamerikanischen Staat wurden Soldaten eingesetzt, um das Votum abzusichern.

Bei den vorgezogenen Wahlen am Sonntag ging Luisa González, politische Erbin des wegen Korruption verurteilten Ex-Präsidenten Rafael Correa (2007 bis 2017), als Favoritin ins Rennen, gefolgt von dem indigenen Umweltaktivisten Yaku Pérez und dem deutschstämmigen früheren Vizepräsidenten Otto Sonnenholzner. Insgesamt bewarben sich acht Kandidaten um das höchste Amt in dem Land.

Stichwahl im Oktober wahrscheinlich

Neben dem Präsidenten wählen die Ecuadorianer auch die Abgeordneten der Nationalversammlung und stimmen über zwei Volksentscheide zu Ölförderung im Yasuní-Nationalpark im Amazonasgebiet und dem Bergbau in den Nebelwäldern des Chocó Andino ab.

Erreicht bei der Präsidentenwahl keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit oder mindestens 40 Prozent der Stimmen mit zehn Prozentpunkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten, kommt es am 15. Oktober zur Stichwahl. Die jüngsten Umfragen deuteten darauf hin, dass sich kein Kandidat direkt in der ersten Runde durchsetzen kann. Mit ersten Ergebnissen wird am frühen Montagmorgen gerechnet.

Wegen Vorgehen gegen Korruption erschossen

Am Mittwoch vergangener Woche war der Oppositionskandidat Fernando Villavicencio nach einer Wahlkampfveranstaltung in der Hauptstadt Quito erschossen worden. Die Regierung des südamerikanischen Landes machte das organisierte Verbrechen für die Tat verantwortlich.

Ecuador dient als Transitland für Kokain, mehrere Verbrechersyndikate kämpfen um die Kontrolle der Schmuggelrouten. Villavicencio hatte angekündigt, hart gegen Korruption und Kriminalität durchzugreifen. Seine Partei Construye („Baue“) präsentierte den Journalisten Christian Zurita als neuen Kandidaten.

Die Drohungen gegen mein Leben und mein Team werden uns nicht aufhalten. Christian Zurita (Präsidentschaftskandidat in Ecuador)

Zurita hat indes nach eigenen Angaben Todesdrohungen in den Onlinenetzwerken erhalten. „Die Drohungen gegen mein Leben und mein Team werden uns nicht aufhalten, aber sie zwingen uns zu stärkeren Sicherheitsvorkehrungen“, schrieb Zurita auf Twitter (X). Seine Partei Construye habe die Behörden und Wahlbeobachter informiert.

„Die Ecuadorianer werden mit drei Gefühlen wählen: Angst vor der Unsicherheit, Pessimismus hinsichtlich der wirtschaftlichen Situation und Misstrauen gegenüber der politischen Klasse“, sagte der Politologe Santiago Cahuasquí von der Internationalen Universität SEK der Nachrichtenagentur AFP.

Amtsenthebungsverfahren machte Neuwahlen notwendig

Die vorgezogenen Präsidenten- und Parlamentswahlen waren notwendig geworden, weil der konservative Staatschef Guillermo Lasso inmitten eines Amtsenthebungsverfahrens wegen mutmaßlicher Unterschlagung gegen ihn die Nationalversammlung aufgelöst hatte. (APA, dpa, AFP, TT.com/jb)