Vielseitige Mundart-Band aus Tirol: „Tumulti“ präsentierte Debüt-Single

Innsbruck – Passend zur aktuellen Hitzewelle veröffentlichte die Tiroler Band Tumulti am Sonntagabend ihre sommerliche Debüt-Single "Camper". Geprägt ist die Musik der Mundart-Truppe von Gegensätzen und scheinbaren Widersprüchen: Folk, Pop und Rock finden ebenso Platz wie Ska, Gipsy oder Reggae. Ruhige Passagen gehen mühelos in tanzbaren Gute-Laune-Sound über. "Tumulti sind wild, sanft, laut und leise, ausgelassen verspielt und kritisch verschmitzt", verspricht die Bandinfo.

Live sind Tumulti unter anderem am 31. August am Pavillon beim Innsbrucker Bergisel oder am 2. September beim Brauereifest in Schwoich zu hören. Im Sommer traten sie unter anderem bereits im Treibhaus Innsbruck auf.