Vergrößerter Begegnungsort für Südtiroler Künstlerbund

Bozen – Ein bisschen mehr wie Innsbruck werden, Vorbild: Künstlerhaus Büchsenhausen – das wünscht sich der Südtiroler Künstlerbund (SKB) für seine Heimat in Bozen. Mit Ende Juli hat die Galerie Prisma deshalb ihre Pforten geschlossen. In 34 Jahren fanden dort über 300 Ausstellungen statt, im Spätherbst will der Künstlerbund mit einem ganz neuen Konzept neu eröffnen. Man wolle dafür einen interdisziplinären Begegnungsort schaffen, der gleichzeitig auch das gesamte Stadtviertel aufwerten soll, sagt Lisa Trockner, SKB-Geschäftsführerin, der TT.

Das heißt: Das Headquarter des SKB in der Weggensteinstraße wird sich in erster Linie vergrößern. Rund 500 Quadratmeter bespielbare Fläche steht der Vereinigung für Südtiroler KünstlerInnen dann zur Verfügung – nicht nur für Ausstellungen. Platz finden sollen in den neuen Räumen in der Landkommende Weggenstein auch sieben neue Ateliers, vor allem für den Nachwuchs in Südtirol. Ähnlich wie diesseits des Brenners sind auch in Bozen Atelierflächen rar – und teuer. Die Vergabe erfolgt in Bozen künftig über eine Bewerbung, ähnlich wie bei den so genannten „Tiroler Ateliers“ im Künstlerhaus Büchsenhausen in Innsbruck.