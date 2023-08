24-Jähriger ging beim Schwimmen im Fisser Wolfsee unter, tot geborgen

Am Sonntag gegen 23 Uhr wollten ein 24-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau den Wolfsee in Fiss durchschwimmen. Der Mann geriet in Panik und ging unter. Er konnte nur mehr tot geborgen werden.

Fiss – Zu einem tragischen Badeunfall kam es am späten Sonntagabend in Fiss. Zwei Männer (24, 25) und zwei Frauen (beide 21) verweilten gegen 23 Uhr am Wolfsee. Der 24-jährige Mann und eine der beiden Frauen beschlossen, den See zu durchschwimmen. Nach etwa Dreiviertel der Strecke geriet der junge Mann plötzlich in Panik, berichtet die Polizei.