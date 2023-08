Junger Mann ging beim Schwimmen im Fisser Wolfsee unter, tot geborgen

Gegen 23 Uhr wollten ein Mann und eine Frau am Sonntag den Wolfsee in Fiss durchschwimmen. Der Mann geriet in Panik und ging unter. Er konnte nur mehr tot geborgen werden.

Fiss – Zu einem tragischen Badeunfall kam es am späten Sonntagabend in Fiss. Zwei Männer und zwei Frauen befanden sich gegen 23 Uhr am Wolfsee. Zwei Personen der Gruppe, ein Mann und eine Frau, beschlossen den See zu durchschwimmen. Nach Dreiviertel der Strecke geriet der junge Mann plötzlich in Panik, berichtet die Polizei.