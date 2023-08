Berglauf-Exweltmeisterin Gudrun Pflüger verstorben

Salzburg – Wie die Salzburger Nachrichten berichten, ist die ehemalige Top-Leichtathletin Gudrun Pflüger im Alter von 50 Jahren verstorben. Am Tag vor ihrem 51. Geburtstag erlag sie am vergangenen Donnerstag in ihrer Heimat Radstadt einer langen Krankheit. Die Krebsdiagnose hatte sie vor 18 Jahren erhalten, kämpfte dagegen an. Ihre größten sportlichen Erfolge feierte die auch im Cross- und Skilanglauf versierte Salzburgerin von 1992 bis 1996 mit vier Berglauf-WM-Titeln.