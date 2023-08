In Fitnessstudios schwitzen vorerst weniger Mitglieder als vor Corona

Die Lage in den heimischen Fitnessstudios verbessert sich nach zwei kargen Corona-Jahren wieder deutlich. Noch fehlen aber zehn Prozent der Kunden, die noch vor Corona in den Studios angemeldet waren.

Wien – In vielen der rund 1200 Fitnessstudios in Österreich ist die Kundenanzahl noch nicht aufs Vor-Corona-Level zurückgekehrt. Es gibt nach fast drei Jahren covid-bedingter Einschränkungen zwar eine Erholung. Aber: "Es fehlen schätzungsweise noch zehn Prozent", sagt Christian Hörl, Sprecher der Fitnessbetriebe im Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe der Wirtschaftskammer (WKÖ), auf APA-Anfrage. Vor der Pandemie hatten rund 1,2 Mio. Mitglieder in den Fitnessstudios trainiert.