Tiroler Tennistalent Erenda holte gleich zwei Titel

Wattens – Was für ein Wochenende für Lea Erenda (TK IEV MED-EL). Am Samstag gewann sie das Endspiel des Tennis-Alpencups in Wattens durch einen Finalsieg über Eva-Maria Riml (TC Raiffeisen Schwaz). Einen Tag später setzte die 17-Jährige bei den KIA Open in Kundl noch eins drauf, holte sich den Damentitel. Erenda bezwang Nadja Ramskogler (OÖTV) im Finale 6:3, 6:3. Den Herrentitel in Kundl sicherte sich zum sechsten Mal in Folge Patrick Ofner. Der Kärntner bezwang Überraschungsfinalist Felix Obermair (TC Kolsass) 6:3, 6:3. In Wattens wiederum nützte Sandro Kopp (TC Telfs) den „Heimaturlaub“ zum Turniersieg. Er bezwang im Endspiel Riccardo Bellotti (Wien), nachdem er im Halbfinale den auf Nummer 1 gesetzten Elmar Ejupovic (GER) ausgeschaltet hatte. (r.u.)