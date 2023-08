Meta beugt sich EU-Vorschriften: Das ändert sich bei Facebook und Instagram

Meta, der Dachkonzern von Plattformen wie Facebook und Instagram passt mit Freitag seine Dienste an die in der EU geltenden Regeln an. Diese stärkere Regulierung bringt für NutzerInnen in der EU einige Vorteile mit sich. Unter anderem sollen UserInnen Beiträge chronologisch ansehen können. Auch soll der Algorithmus transparenter werden.