John LaMotta darf nicht sterben: So (un)genau nimmt es Wikipedia mit der Wahrheit

Die Nachrichten von seinem Tod sind stark diskussionswürdig. Die Rede ist von John LaMotta. Den US-Schauspieler kennt man bei uns vor allem als Nebendarsteller in der Serie „Alf“. Er spielte in 30 Folgen den Nachbarn, der vom kleinen Außerirdischen an der Nase herumgeführt wird. Außerdem trat er in einer Folge von „Knight Rider“ auf, in vier Folgen von „Emergency Room“ oder auch in immerhin mehr als zwei Dutzend Filmen – zuletzt 1999.