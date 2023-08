Karambolage auf Kreuzung in Schnann: Drei Fahrzeuge kollidierten auf L68

Schnann – Auf einer Kreuzung in Schnann kam es am Dienstag um kurz vor 10 Uhr zu einer Karambolage. Drei Autos krachten nacheinander zusammen und lösten durch die Schwere des Unfalls einen Großeinsatz der lokalen Feuerwehr und Rettungskräfte aus. Die Straße war im Bereich der Unfallstelle für rund zweieinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt.

Laut Polizeibericht nahm die Unfallkette ihren Anfang, als eine 27-Jährige im Kreuzungsbereich der L68 ein Stück über die Haltelinie fuhr, um eine bessere Sicht zu bekommen. Das wurde ihr zum Verhängnis. Ein 53-Jähriger, der gerade über die Kreuzung in Richtung Landeck fuhr, wurde von ihrem Auto auf der rechten Seite erwischt und durch den Aufprall in die Mitte der Fahrbahn geschoben.

Daraufhin knallte ein weiteres Auto in der Abbiegespur, gelenkt von einem 63-Jährigen, in die linke Seite des bereits demolierten Wagens auf der Kreuzung. Durch die massive Kollision wurde das Fahrzeug-Assistenz-System des 53-Jährigen in Gang aktiviert und die Rettungskette in Gang gesetzt.