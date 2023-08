Jetzt auch WM-Gold in Leichtathletik: Tamberi kürt sich zum Weltmeister

Budapest – Gianmarco Tamberi hat am Mittwochabend bei der Leichtathletik-WM in Budapest über Stunden nicht nur eine große Show geboten, sondern auch leistungsmäßig überzeugt. Der Tokio-Olympiasieger aus Italien gewann den Hochsprung mit 2,36 m vor dem höhengleichen US-Amerikaner JuVaughn Harrison und Mutaz Essa Barshim aus Katar (2,33). In Japan hatten Tamberi und der nun dreifache Ex-Weltmeister Barshim die Gold-Ehren geteilt.