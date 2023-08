Bio-Bergbauernfest in Hall: Regionalität und Nachhaltigkeit im Fokus

Den Veranstaltern des heurigen Bio-Bergbauernfestes in Hall geht es auch um Bewusstseinsbildung bei den Konsumenten.

Hall – Am Samstag, den 9. September, findet in Hall das 21. Bio-Bergbauernfest in Hall statt. Die traditionelle Veranstaltung bietet heuer – neben „Speis und Trank“ auch ein abwechslungsreiches Programm rund um das Thema „nachhaltiger Anbau“. Halls Bürgermeister Christian Margreiter betonte gestern bei einer Pressekonferenz, wie wichtig das Fest auch für die Stadt sei. „Regionales und Urbanes findet hier ideal zusammen“, so Margreiter. Ein langjähriger Unterstützer des Festes ist die Raiffeisen Regionalbank Hall. „Wir leben Regionalität und Nachhaltigkeit steht bei uns als Klimabündnis-Betrieb im Fokus“, betonte Vorständin Veronika Brand.

Das Fest sei eine „Bühne“, auf der man die Bedeutung von regionaler, kleinräumiger Produktion für die Gesellschaft in den Mittelpunkt rücken könne, meinte Simon Wolf, Obmann von Bioalpin und der zugehörigen Marke „Bio vom Berg“. Die Erzeugergenossenschaft, die 2002 mit acht Produkten und einem Jahresumsatz von rund 700.000 Euro gestartet ist, hat heute rund 600 Mitglieder und verzeichnete 2022 einen Umsatz von rund 14 Mio. Euro. „Heuer dürften wir unseren Umsatz halten, auch wenn die Konsumenten wegen der Teuerung schon ein wenig zurückhaltender sind“, meinte Wolf. In diesem Zusammenhang betonte Christina Ritter Obfrau des Vereins Bio Austria Tirol, der mit dem Stadtmarketing Hall und Bio vom Berg das Fest veranstaltet, dass die teuerungsbedingten Preiserhöhungen bei Bio-Lebensmitteln im Schnitt deutlich geringer ausgefallen seien als bei konventionell hergestellten. Der Verzicht auf Kunstdünger und auf von weither importiertes Kraftfutter wirke sich neben der Qualität auch in dieser Hinsicht positiv aus.

Im besonderen Fokus des Festes steht heuer die heimische Kartoffel. „Die Klimaveränderung stellt die Landwirtschaft schon jetzt vor große Herausforderungen“, meinte Ritter. So werde auch der Kartoffelanbau auf Grund der Wetterextreme immer schwieriger. „Hier ist unsere Expertise in Sachen Fruchtfolge und Sortenwahl gefragt“, so Ritter. Auch die Bodenvorbereitung sei enorm wichtig“, meinte Matthias Hammer. Der Biobauer aus Mieders setzt unter anderem auf die so genannte Untersaat und Zwischenfrucht, um den Boden über den Winter vorzubereiten. „Beim Biobauernfest wollen wir auch aufzeigen, dass nachhaltige Landwirtschaft nicht nur „gesunde Produkte“ bedeutet, sondern regenerative Landwirtschaft auch für die Biodiversität und damit für den Erhalt gesunder Böden sorgt. (hu)