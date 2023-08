Letzener Lechbrücke in Pflach am Donnerstag komplett gesperrt

Die Lechbrücke in Pflach ist am Donnerstag bis 18 Uhr unpassierbar.

Pflach – Pendler aufgepasst! Am Donnerstag, 24. August, bleibt die Letzener Lechbrücke in Pflach den ganzen Tag über für den gesamten Verkehr gesperrt. Grund dafür sind finale Arbeiten des Baubezirksamtes. Nachdem die oberste Fahrbahndecke bereits abgefräst und Sanierungsmaßnahmen vorgenommen wurden, wird am Donnerstag der neue Fahrbahnbelag aufgetragen.