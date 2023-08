Frizzey Greif lädt zum achten Mal zum Nepal-Benefiz

Ladis – 2015 suchten verheerende Erdbeben Nepal heim, sie haben nicht nur weite Teile des Landes zerstört, zahllose Opfer gefordert und Menschen obdachlos gemacht – sie rüttelten auch Frizzey Greif auf. In acht Jahren hat der Prutzer Künstler und Menschenfreund mehrere Helptouren in den Himalajastaat unternommen, ist kreuz und quer bis auf 4000 Meter Seehöhe durch Nepal gereist, um Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Sein Team hat bis heuer auch alle 77 Distrikte Nepals besucht.

Dieses Jahr lädt er nun in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein und der Gemeinde Ladis am 9. September zum achten Frizzey-Greif-Benefizevent ins Rechelerhaus nach Ladis, um Spenden zu sammeln.

Dazu hat man sich ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück in der Nähe von Kathmandu gesichert, erklärt der Prutzer Künstler. Darauf soll sein so genanntes Lighthouse mit einer Schule und einer angeschlossenen Landwirtschaft errichtet werden, so Greif. Man will das Projekt 2024 umsetzen.