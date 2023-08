Tiroler Fitnesscenter finden zu alter Form: Mitgliederzahlen wieder auf Vor-Corona-Niveau

Innsbruck, Wien – Nach dem Einbruch in den Pandemiejahren haben die Tiroler Fitness-Studios wieder zu alter Stärke gefunden. „Wir haben in etwa wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht“, sagt der Tiroler Branchensprecher Alois Fauster. Die Tiroler zeigen sich damit deutlich bewegungsfreudiger als der Bundesschnitt. Österreichweit hinken die Mitgliederzahlen in den Fitnessstudios dem Jahr 2019 noch um 10 Prozent hinterher, heißt es vom Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe der Wirtschaftskammer (WKO).