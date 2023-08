Kufsteinerin blockierte in Kiefersfelden Notfallzufahrt und ging baden

Beim Kieferer See parkten vor allem Autofahrer aus dem Raum Kufstein am Dienstag alles zu: Die Polizei musste einschreiten. Eine Frau blockierte sogar eine Notfallzufahrt, so dass im Notfall für die Rettungskräfte kein Durchkommen möglich gewesen wäre.

Kufstein – Bei bestem Badewetter hatte die Polizei am Dienstagnachmittag in Kiefersfelden alle Hände voll zu tun. Vor allem beim Kieferer See hagelte es eine Reihe von Strafen, betroffen waren vor allem Autofahrer aus dem Raum Kufstein: Mindestens 15 Autos standen verbotswidrig und teils massiv verkehrsbehindernd im absoluten Haltverbot, auf Radwegen, auf Parkplätzen für Gehbehinderte und auf Rettungswegen.

Der Pkw einer 30-jährigen Kufsteinerin stand sogar so behindernd in der Notfallzufahrt am Südufer, dass etwa für einen Rettungswagen oder ein Feuerwehrfahrzeug im Einsatzfall kein Durchkommen mehr möglich gewesen wäre. Die Fahrerin, die seelenruhig am See badete, konnte ausfindig gemacht werden und entging gerade noch einer Abschleppung.

Ein weiterer Österreicher wurde in der Ortsmitte angehalten, er war mit seinem nicht haftpflichtversicherten Elektroroller auf der Kufsteiner Straße unterwegs. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz. In den Fällen der Parksünder, die fast ausschließlich aus dem Stadtgebiet Kufstein kamen, wurden Verwarngelder verhängt. (TT.com)