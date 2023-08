Umweltalarm wegen giftiger Algen an Strand in Oberitalien

Alleine durch den Aufenthalt am Strand kann man mit dem Gift in Berührung kommen. Der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde, Igor Gabrovec, warnt auf seiner Facebook-Seite vor der Algen-Art. Die Behörden haben zur Sicherheit das gesamte Küstengebiet von Friaul-Julisch Venetien unter Beobachtung gestellt. Derzeit herrscht noch kein Badeverbot, es könnte allerdings in Kraft treten, wenn noch mehr Algen dieses Typs gefunden werden oder die Grenzwerte in Duino überschritten werden.