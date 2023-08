Schienenersatz zwischen Telfs und Ötztal-Bahnhof ab kommendem Montag

Telfs – Vorwiegend mit Bussen statt Zügen ist der Nah- und Regionalverkehr der ÖBB ab kommendem Montagabend zwischen Telfs-Pfaffenhofen und Ötztal-Bahnhof unterwegs. Von 28. August bis einschließlich 6. September finden Arbeiten an der Bahninfrastruktur auf der Strecke von Silz bis Ötztal-Bahnhof statt. Die ÖBB richten einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen zwischen Telfs-Pfaffenhofen und Ötztal-Bahnhof ein.

Im genannten Zeitraum entfallen alle Züge der Linie S5 zwischen Ötztal-Bahnhof und Telfs-Pfaffenhofen. Ebenso entfallen die Züge der Linie S5 mit den Nummern SB 5147 (Ötztal Bf ab 07:03 Uhr), SB 5149 (Ötztal Bf ab 08:14 Uhr) und SB 5142 (Telfs-Pfaffenhofen Bf ab 06:34 Uhr), jeweils an Werktagen ausgenommen Samstag, sowie REX 1 Nr. 5203 (an Werktagen Silz Bf ab 07:49 Uhr) und SB 5104 (an Sonn- und Feiertagen Silz Bf ab 08:16 Uhr).