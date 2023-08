Einziges Österreich-Konzert in Innsbruck: James Blunt verkündet Tour-News aus der Badewanne

Innsbruck – Heißes Wetter? James Blunt weilt zur Abkühlung in der Badewanne und hat von dort aus nun auch seine neue Tour bekanntgegeben. Diese führt ihn neben durch seine Heimat Großbritannien aber auch nach Deutschland – und Innsbruck. In der Olympiahalle wird der Musiker am 8. März 2024 die Europaetappe sogar starten. Von Innsbruck aus geht es anschließend nach München, Köln oder Oberhausen.

Innsbruck ist der derzeit einzige Tourstopp des Briten 2024 in Österreich. Zuletzt gastierte James Blunt im April 2022 in der Olympiahalle. Rund 3000 Fans jubelten dem Musiker, der für seine Hits „You’re beautiful“ oder „Bonfire Heart“ bekannt ist, damals zu.

Mit auf Tour nimmt Blunt im kommenden Jahr auch sein Album „Who We Used To Be“, das am 27. Oktober erscheinen wird. Vorbestellen kann man sich den Longplayer bereits online, auch das gab Blunt von der Badewanne aus bekannt. Und: Wer sich das Album vorbestellt, erhält außerdem frühen Zugriff auf die Konzerttickets im Vorverkauf, hieß es von seinem Label Warner Music. (TT)