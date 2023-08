Toter im Stadel: Mann von Heu erdrückt, Ermittlungen dauern nach Obduktion an

Auch nach der Obduktion des am Sonntag in Umhausen tot aufgefundenen Mannes im Heustadel gehen die Ermittlungen weiter. Laut Staatsanwaltschaft wurde das Opfer von Heu erdrückt, der konkrete Unfallhergang ist aber weiter unklar.

Umhausen ‒ Die Ermittlungen im Fall eines am Sonntag in Umhausen in einem Heustadel tot aufgefundenen 57-Jährigen dauerten am Mittwoch auch nach der Obduktion weiter an. Laut Staatsanwaltssprecher Hansjörg Mayr wurde der Mann von Heu erdrückt. Dies habe zu seinem Tod geführt, bestätigte Mayr. Die Staatsanwaltschaft ging von einem Unfallgeschehen aus. Wie es zu dem Unfall gekommen war, war allerdings noch unklar.