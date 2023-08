Abba-Star Agnetha Fältskog deutet in Instagram-Posting neues Projekt an

Stockholm - Können sich Abba-Fans auf neue Musik von Agnetha Fältskog (73) freuen? Mit einer geheimnisvollen Botschaft auf Instagram hat die schwedische Sängerin Spekulationen um ein mögliches Comeback ausgelöst. „Where Do We Go From Here?", hieß es am Mittwoch auf dem verifizierten Instagram-Account agnetha_official sowie auf einer neuen Webseite. Auf dem sozialen Netzwerk und in Fanforen löste das direkt Spekulationen über eine Rückkehr der Musikerin aus.