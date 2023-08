Bei Kontrolle überführt: E-Bike Diebstahl konnte in Innsbruck rasch geklärt werden

Innsbruck, Volder – Nach nur kurzer Zeit geklärt werden konnte der Diebstahl eines E-Bikes Mittwochfrüh in Innsbruck. Um kurz vor 9 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife im Stadtteil Pradl einen 30-Jährigen, nachdem dieser mit dem Rad auf dem Gehsteig fuhr. Dabei stellten die Beamten fest, dass das E-Bike des Mannes in der Früh in Volders gestohlen wurde. Das Rad wurde sichergestellt, der Deutsche auf freiem Fuß von der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)