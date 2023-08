Im 21. Jahrhundert ist noch nicht jeder angekommen

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland war noch nicht einmal Geschichte, schon breitete sich der Schatten eines Skandals darüber. Der durchaus als Übergriff zu wertende Siegesjubel des spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales brach in dieser Hinsicht mit einer medialen Tradition: dass im Anschluss an Großereignisse im Frauensport nämlich deren Bedeutung herausgestrichen wird, um anderntags zum Alltag überzugehen und auf den nächsten Weltfrauentag zu warten.