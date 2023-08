Dem Trotz getrotzt Ronja von Rönne leider mutlos

Ist der Trotz also Freund oder Feind? Auch hier will sich die Autorin nicht festlegen. Weil: Es ist kompliziert. Über die Religion und einen Gott, der die Menschen eben aus Trotz (es lief nichts im TV) erschuf, hudelt sich die Autorin u. a. bis in die LGBTQ+-Community im New York von 1969 vor, wo aus Trotz (gegen die repressive Politik) bald Widerstand wurde. Trotz hat also eine ungeahnte Kraft, so die These. Wenn man ihn denn machen lässt.