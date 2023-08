Neunjährige stürzte in Niederösterreich in zwölf Meter tiefen Brunnen

Hadersdorf am Kamp – Eine Neunjährige ist Mittwochabend in Hadersdorf am Kamp (Bezirk Krems) in einen Brunnen gefallen. Das Mädchen dürfte kurz vor 20.30 Uhr beim Spielen mit einem anderen Kind in den zwölf Meter tiefen Schacht gestürzt sein. Der Lebensgefährte der Mutter kletterte hinterher und hielt die Neunjährige bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte über Wasser. Das Mädchen wurde mit leichten Verletzungen ins Universitätsklinikum Krems gebracht, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager.