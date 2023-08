DJs und Influencer im Zillertal: Neues Festival WAO! in Mayrhofen

Mayrhofen – Der international bekannte DJ Lost Frequencies wird als Headliner bei der Premiere des WAO! Festivals vom 15. bis 17. Dezember in Mayrhofen auftreten. Unter dem Titel „We are one!“ (WAO!) veranstaltet der Tourismusverband Mayrhofen-Hippach ein Event, bei dem Gäste und Einheimische zahlreiche Größen aus Musik, Gaming, YouTube, TikTok und Instagram kennen lernen.

Sie erzählen am Samstag, 16. Dezember, im Europahaus, wie es ist, Influencer zu sein, und werden sowohl auf geschäftliche Aspekte als auch auf die Schattenseiten der Berufe eingehen. „Wir möchten damit ein junges Publikum, aber auch dessen Eltern und Unternehmer ansprechen“, sagt TVB-Geschäftsführer Andreas Lackner. Nach dem erfolgreichen „Gondelslam“ im Herbst 2022 in Mayrhofen holt Eventmanager „Stockanotti“ Daniel Stock zudem den belgischen DJ Lost Frequencies am 16. Dezember auf die Bühne des Musikpavillons.

Vorab wird mit dem Tiroler Künstler Fät Tony und dem deutschen Aufsteiger des Jahres DJ Topic gefeiert. Ein Get-Together am Waldfestplatz steht am Freitag, DJ-Musik am Berg sowie das Gaming-Finale am Sonntag auf dem Programm. Der Vorverkauf startet am 1. September auf www.mayrhofen.at und www.myzillertal.at (TT, ad)