Experte Mangott über Tod Prigoschins: „Putin hat getan, was er jedem Verräter androht“

Innsbruck – Die Nachricht vom Tod von Jewgeni Prigoschin kam nicht überraschend. Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner hatte zwar in der Ukraine, im Nahen Osten und in Afrika für den Kreml eine wichtige Rolle gespielt. Doch er legte sich offen mit der russischen Militärführung an und führte am 23. Juni einen kurzlebigen Aufstand an. Er blies den Marsch auf Moskau innerhalb eines Tages wieder ab, doch seit damals stand die Frage im Raum, ob er seine offene Herausforderung der Staatsmacht überlebt. Am Mittwochabend, genau zwei Monate nach dem Aufstand, soll er beim Absturz eines Privatjets in Russland ums Leben gekommen sein. Die TT sprach darüber mit dem Innsbrucker Politik-Professor und Osteuropa-Experten Gerhard Mangott.