Dabei sein ohne Wertungsdruck: Auflaufen mit vielen Facetten

Innsbruck – Tirol läuft – unter diesen Schlagwörtern geht es nach der Berglauf-WM in Innsbruck laufend weiter. Am 9. und 10. September dürfte man am Vorplatz des Landestheaters kaum jemandem über den Weg rennen, der nicht in Laufschuhen steckt: Auf dem Programm stehen 10-km-, Halbmarathon- und Staffelbewerbe, der neue AllTogether-Run, beim dem die Inklusion aller im Mittelpunkt steht, sowie die Höhepunkte Frauenlauf und TT-Kinderlauf am Sonntag. Für alles gilt Ähnliches wie bei Olympia: mit dabei sein ohne Wertungsdruck. Denn die Uhr läuft nur auf Wunsch mit.