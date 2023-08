Teurer Start der Europäischen Schule Tirol: Koordinator kassierte für Aufbau doppelt

Die Europäische Schule Tirol steht in den Startlöchern. Für deren Aufbau überzog der Landeskoordinator seinen Stunden-Auftrag ums Doppelte.

Innsbruck – Wenn in wenigen Wochen in den Innsbrucker Volksschulen Siebererstraße und Alt-Wilten das neue Schuljahr anbricht, werden dort knapp 60 Taferlklassler einen ganz besonderen Schulzweig eröffnen: Sie besuchen die „Anerkannte Europäische Schule Tirol“ (AES; siehe Faktbox unten). Eine Premiere. Im Schuljahr 2024/25 komplettieren 86 SchülerInnen die AES-Installierung mit der Eröffnung einer Sekundarstufe 1 am Akademischen Gymnasium Innsbruck (AGI).