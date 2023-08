Gratis-Frühstück mit Unterhaltung: TT-Café gastiert am Samstag in Innsbruck

Das TT-Café macht am Samstag beim Dez-Parkplatz West in Innsbruck Halt. Auf die Besucher warten kostenloser Frühstücksgenuss, Livemusik, tolle Gäste und viele Gewinnchancen.

Innsbruck – Am Samstag von 9 bis 12 Uhr ist es wieder so weit: Die beliebte TT-Café-Frühstückstour macht Station in der Landeshauptstadt Innsbruck – genauer gesagt am Parkplatz West des Einkaufszentrums Dez.

In Zusammenarbeit mit der Tiroler Versicherung und mit Testa Rossa caffè von Wedl, Brot und Gebäck aus der Hofer Backbox sowie Mineralwasser von Silberquelle ist für einen genussvollen, unterhaltsamen Vormittag alles angerichtet.

Auf der Bühne wartet neben beschwingter Livemusik von Primetime eine Gesprächsrunde mit besonderen „Menschen aus der Nähe“: Barbara Rainalter, Innsbrucks erste Straßenreinigerin, erklärt im Gespräch mit TT-Chefredakteur Marco Witting, was ihr an ihrem Job am meisten Spaß macht – und wie es so ist, als einzige Frau in einem Männerteam zu arbeiten. Der Innsbrucker Architekt Peter Lorenz nimmt zu den baukulturellen Entwicklungen in seiner Heimatstadt Stellung – und zur Frage, wie man Innsbruck endlich „näher an den Inn“ bringen kann. Spannend wird auch der Talk mit Psychologin Johanna Constantini: Unser aller Umgang mit sozialen Medien wird ebenso Thema sein wie Constantinis neues Buch, in dem sie sich mit der fortschreitenden Demenzerkrankung ihres Vaters Didi auseinandersetzt. Zu Gast beim TT-Café, moderiert von Anita Kapferer, ist zudem Barbara Heis, Leiterin des Vertriebsservice bei der Tiroler Versicherung.

Beim digitalen Bezirksquiz können sich die BesucherInnen in zwei Runden an kniffligen Innsbruck-Fragen versuchen – und Gutscheine vom Einkaufszentrum Dez gewinnen. Familien dürfen sich in der TT-Kinderecke auf viel Abwechslung freuen. Und ein persönliches Erinnerungsfoto sichert man sich in der beliebten Fotobox.

TT-Chefredakteur Matthias Krapf, Lokalchefin Denise Daum und Lokalredakteur Michael Domanig sind ebenfalls vor Ort und stehen gern für Fragen und Anregungen bereit. Fazit: Ein vielfältiger Vormittag ist garantiert!