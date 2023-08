Rodler kehren in den Wettkampfmodus zurück

Meransen – Erst in fünf Wochen kehren die österreichischen Kunstbahnrodler in den Eiskanal zurück. Ein Ausflug an den Gardasee sowie ein Trainingslager am Faaker See brachten zuletzt ein wenig Abwechslung in den Vorbereitungs-Alltag. „Wir sind hinsichtlich des Formaufbaus auf einem guten Weg“, freute sich ÖRV-Cheftrainer Christian Eigentler zuletzt über ansprechende Leistungstests.