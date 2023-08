Nach der Hitzewelle kommt der Starkregen: Land Tirol warnt vor Hochwasser

Von Sonntag bis Montag ist mit kräftigen Gewittern und Starkregen in Tirol zu rechnen. Es werden große Niederschlagsmengen erwartet.

>> Aktuelle Informationen zu den Pegelständen aller Gewässer in Tirol

Auf Basis der vorliegenden Niederschlagsprognosen ist an den Gewässern in hauptbetroffenen Gebieten ein Anstieg der Wasserführung bis in den Hochwasserbereich ab Sonntagnacht möglich.