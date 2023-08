Leichenfund in Pertisau: Wanderer stieß auf skelettierte Überreste

Der Wanderer machte die Entdeckung bereits am Mittwoch und zeigte sie am Donnerstagvormittag bei der Exekutive an. Eine großangelegte Suche blieb anfänglich ohne Erfolg. Erst am Freitag fanden dann Mitglieder der Bergrettung Maurach die Leiche, welche in weiterer Folge mit dem Hubschrauber geborgen wurde.