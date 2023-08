Erdrutsche, Sperren, Überflutungen: Die Hochwasser-Lage in Tirol im Überblick

Aufgrund der teils starken Regenfälle rechne­t das Land Tirol für Montag mit Überschwemmungen. Besonders groß sei die Gefahr im Ötz- und Wipptal und im Oberland.

Innsbruck – Montagfrüh, gab die GeoSphere auf Basis der aktuellen Informationen und Prognosemodelle die Regenwarnung „rot“ (Stufe 4 von 4) für die Regionen Ötztal, Stubaital, Wipptal und das hintere Zillertal aus. Bei einer Stufe 4 ist von einer großen Gefahr von Muren und Hangrutschungen sowie Überschwemmungen auszugehen. Auch Beeinträchtigungen im Schienen- und Straßenverkehr sind möglich.

„Umso mehr appellieren wir an die Bevölkerung, Verhaltensempfehlungen und gegebenenfalls Anweisungen der Behörde zu beachten. Vor allem gilt: Abstand von Gewässern und überfluteten Flächen halten“, betont Elmar Rizzoli, Leiter des Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement des Landes. Die vonseiten des Landes am Montag ausgegebene Hochwasserwarnung ist nach wie vor aufrecht.

⚠️ Verhaltensregeln bei Hochwasser Informieren Sie sich über die Hochwasserlage HIER.

Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit den Straßenverhältnissen an, rechnen Sie mit Aquaplaning!

Planen Sie Zeitverluste bzw. Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr ein!

Schließen Sie Fenster, Türen und Dachluken!

Beachten Sie die Anweisungen der zuständigen Behörden!

Betroffen waren am Montag vor allem der gesamte Innverlauf (vom Ober- bis in das Unterland) sowie seine Zubringer im Tiroler Oberland, die Sill und die Ziller. „Derzeit haben beispielsweise die Pegelstände der Ötztaler Ache bei Tumpen, der Krössbach und der Valserbach in St. Jodok am Brenner Marken erreicht, die alle 30 Jahre auftreten. In Huben im Ötztal wurde an der Ötztaler Ache bereits ein HQ100 verzeichnet.

Der Pegelstand in Huben (9.30 Uhr) © Hydro Online

Innsbruck baut mobilen Hochwasserschutz auf

Mit Montag, 7.10 Uhr, liefen rund 45 Einsätze der Feuerwehren im Land. Hauptschwerpunkt ist das Oberland und der Bezirk Innsbruck-Land. Erste Meldungen gab es aber auch aus der Stadt Innsbruck. Dabei handelte es sich vor allem um Wasserschäden.

📽️ Video | Hochwasserschutz an der Sill

In den frühen Morgenstunden entschied die Feuerwehreinsatzleitung bei der Innsbrucker Berufsfeuerwehr den Mobilen Hochwasserschutz im Bereich der Sill zu aktivieren. Die Sill führt aktuell sehr viel Geröll und Baumstämme. Der Fuß- und Radweg vom Rapoldipark bis zur Pradler Brücke wurde gesperrt. Die Brücken und Wildbäche werden von der Feuerwehr kontrolliert. Aktuell im Einsatz sind neben der Berufsfeuerwehr die Freiwilligen Feuerwehren Reichenau, Mühlau und Amras.

Mobiler Hochwasserschutz an der stark steigenden Sill zwischen Rapoldipark und Pradler Brücke. © Lechner

Mittlerweile wurde auch die Innmauer im Bereich der Rechengasse in Richtung Osten mit Sandsäcken gesichert. In der Zwischenzeit wurden die Tirol Kliniken beauftragt ihren Hochwasserschutz aufzubauen.

Wetterbesserung erst am Dienstag in Sicht

Die Niederschläge setzen sich auch im Laufe des Tages fort, die Schneefallgrenzen liegen höher als in ersten Modell angenommen, wodurch weniger Wasser als Schnee in hohen Lagen gespeichert werden kann. Es ist daher größte Vorsicht geboten ist“, sagt Rizzoli. Auch in der Nacht auf Montag blieb es im Hochgebirge warm. Auf dem Pitztaler Gletscher wurden 3 Grad Celsius verzeichnet.

© Land Tirol

Laut derzeitiger Information der GeoSphere soll sich die Situation erst am Dienstag beruhigen. Elmar Rizzoli empfiehlt, „die Wettersituation laufend im Blick zu haben – vor allem in den betroffenen Gebieten – und die Pegelstände zu verfolgen“.

⚠️ Aktuelle Pegelstände in Tirol >> >> Aktuelle Informationen zu den Pegelständen aller Gewässer in Tirol

Ötztaler Ache bereits über Ufer getreten

Die Ötztal Straße ist zwischen Sölden und Tumpen gesperrt worden, die Fahrbahn ist dort teilweise überflutet. Brücken und auch Seitenwege seien gesperrt, berichtet Richard Grüner, Bürgermeister von Längenfeld. Feuerwehren und Bagger seien im Einsatz und auch mit Sandsäcken versuche man die Überflutungen unter Kontrolle zu halten. Wohnhäuser seien derzeit noch keine betroffen oder in Gefahr, so Grüner.

Die Brücke Piburg wurde gesperrt. © TT/Parth

Um 8.30 Uhr wurde die Brücke nach Piburg von der Freiwilligen Feuerwehr Oetz gesperrt. Auch der Ötztal Radweg sowie die Holzbrücken waren zu diesem Zeitpunkt bereits mit Absperrbändern markiert. Wenig später wurde der Verkehr in Oetz Richtung Ötztal bereits am Kreisverkehr am Ortsende angehalten und von einer Weiterfahrt abgehalten. Die Felder vor Oetz stehen bereits teilweise unter Wasser.

Die Ötztaler Ache fließt extrem schnell und ist aufgrund des mitgerissenen Materials dunkelbraun. Holz- bzw. Baumstücke schwimmen an der Oberfläche. Im Untergrund ist das Donnern von mitgeschwemmten Steinen zu hören. Während es unerbittlich weiterregnet riecht es nach Schlamm.

📽️ Video | Angespannte Lage in Sölden

Hochwasserschutz im Bezirk Kufstein errichtet

Im Bezirk Kufstein liefen erste Vorbereitungsarbeiten schon in der Nacht. In Oberlangkampfen droht eine Evakuierung der Häuser. Es wurde ein zusätzlicher Hochwasserschutzdamm errichtet.

In Wörgl sind die mobilen Hochwasserschutzelemente vorbereitet. „Wir beobachten die Situation genau und werden frühzeitig reagieren“, sagt Feuerwehrkommandant Sebastian Prosch. Unterführungen – etwa bei der Spar-Zentrale oder unter der Bahn Richtung Söcking – werde man im Falle sperren. Auch die Wehr in Rattenberg/Kramsach ist in Bereitschaft – hier müssten die mobilen Elemente die Mauern entlang des Inns unterstützen, um etwa die historische Altstadt zu sichern.

Mit Stand 8.30 Uhr waren die Pegelstände im Bezirk Kufstein laut Bezirksfeuerwehrkommandant Andreas Oblasser im Grünen Bereich. Gegen Mittag wird die Gemeindeeinsatzleitung zusammentreten ,wie Vizebürgermeister Stefan Graf erklärt. In der Festungsstadt wird gegen 15 Uhr der Höchststand im Inn erwartet.

Baggerfahrer Josef Mairhofer hat bis 3 Uhr Früh gearbeitet um den zusätzlichen Hochasserschutzdamm zu errichten. © TT/Otter

Derzeit kein Zugverkehr zwischen Steinach und Brenner

Wegen eines Murenabganges sind zwischen Steinach in Tirol und Brenner bis voraussichtlich 11 Uhr keine Fahrten möglich. Für die S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde Schienenersatzverkehr zwischen Steinach in Tirol und dem Brenner angefordert. Die ÖBB bitten Fahrgäste, in diesem Bereich derzeit bis zu 30 Minuten mehr Reisezeit einzuplanen.

Lage im Zillertal ist angespannt

Im Zillertal gibt es erste Hangrutsche, Sperren und Überflutungen. Die Feuerwehren sind u.a. in Tux bei einem Erdrutsch im Einsatz. Laut Bezirkskommandant Hansjörg Eberharter ist auch die Brücke zwischen Hart und Uderns gesperrt worden. Sperren gibt es für Fußgänger auch an der Zillerpromenade im Bereich der Firma AL-KO bis nach Laimach, wegen Überflutungsgefahr.

In Ginzling liegen die Augen aller wachsam auf dem Zemmbach. Noch habe man laut Ortsvorsteher Rudolf Klausner alles im Griff. Die Feuerwehrler mussten noch nicht ausrücken, seien aber in Alarmbereitschaft. „Die Seitentäler, wie die Floite, sind aber zu“, sagt Klausner. Das sei einfach zu gefährlich. An einem hundertjährigen Ereignis kratze man laut ihm derzeit in Ginzling noch nicht. Trotzdem ist „die Situation angespannt“.

Auf der Straße zwischen Mayrhofen und Ginzling kam es am Vormittag zu einer kleinen Vermurung bei einer Baustelle – die Straße ist daher derzeit für den Verkehr gesperrt.

Straßensperre zwischen Mayrhofen und Ginzling. © TT/Fankhauser

Alarmbereitschaft im Stubaital

Im Stubaital ist man angesichts der anhaltenden Regenfälle in höchster Alarmbereitschaft. Die Ruetz ist im Neustifter Ortsteil Kampl bereits über die Ufer getreten und hat die Retentionsflächen geflutet. „Die Schutzbauten haben sich bislang bewährt“, erklärt der Neustifter Bürgermeister Andreas Gleirscher. Sämtliche Uferwege, das Gebiet Klaus Äuele sowie der Weg ins Oberbergtal sind gesperrt.

Angespannt ist die Lage auch in Fulpmes. Bürgermeister Hans Deutschmann tagte in den Morgenstunden mit seinem Krisenstab, die Feuerwehr steht bereit. Sämtliche Wege im Nahbereich der Ruetz sowie die Fußgängerbrücken sind gesperrt.

Bürgermeister Andreas Gleirscher spricht aber auch von einem „kleinen Lichtblick“: Auf der Dresdner Hütter auf rund 2300 Metern Höhe geht der Regen langsam in Schneefall über.

Gemeinden trafen Vorkehrungen

In zahlreichen Gemeinden wurden am Sonntag Vorkehrungen getroffen. In Oberlangkampfen wurde etwa am Abend mit der Anschüttung einer Schutzmauer an der Innstraße begonnen, was nach Angaben des Bürgermeisters etwa 200 Lkw-Fahrten erfordert. Der Innnrain in Richtung Sportplatz wurde daher bis zur Einmündung in die Innstraße für alle AnrainerInnen gesperrt. Eine Evakuierung der gesamten Ortsteile Oberlangkampfen und Dornau sei nicht ausgeschlossen, hieß es.

In Tulfes wurde bei der Autobahnunterführung Richtung Inn ein Schutzwall errichtet.

Die Feuerwehr Tulfes trifft Vorkehrungen: Bei der Autobahnunterführung Richtung Inn wird ein Hochwasserschutz errichtet. © ZOOM.TIROL

Sucheinsatz im Stubaital

Im Stubaital löste ein Mann am Sonntag einen Sucheinsatz aus. Der Unbekannte wurde beim Klettern auf einem Stein in einem hochwasserführenden Bach gefilmt, berichtete die Wasserrettung Innsbruck. Kurz darauf sei der Pegel angestiegen und die Person von den Wassermassen eingeschlossen worden. Als sie nicht mehr zu sehen war, wurde Alarm ausgelöst. Eine Suchaktion verlief ergebnislos. Wie eine Videoauswertung der Bergbahn später ergab, gelangte der Mann sicher ans Ufer. Die Wasserrettung appellierte eindringlich, derzeit hochwasserführende Bäche und Flüsse zu meiden.

