Sperren, Erdrutsche, Überflutungen: Die Hochwasser-Lage in Tirol im Überblick

Aufgrund der teils starken Regenfälle kommt es derzeit in Tirol zu Überschwemmungen und Vermurungen. Eine Beruhigung der Hochwasser-Lage ist bis Dienstag nicht in Sicht. Die Lage spitzt sich vielerorts zu.

Innsbruck – Die GeoSphere gab am Montagfrüh die Regenwarnung „rot“ (Stufe 4 von 4) für die Regionen Ötztal, Stubaital, Wipptal und das hintere Zillertal aus. Bei einer Stufe 4 ist von einer großen Gefahr von Muren und Hangrutschungen sowie Überschwemmungen auszugehen. Auch Beeinträchtigungen im Schienen- und Straßenverkehr sind möglich.

Die Lage bleibt auch zu Mittag weiterhin angespannt und wird genauestens beobachtet. „Um eine landesweite bestmögliche Koordination zu gewährleisten, wird auch vonseiten des Landes nun die Landeseinsatzleitung aktiviert“, sagt Sicherheitslandesrätin Astrid Mair im Anschluss an die heutige erste Lagebesprechung im Innsbrucker Landhaus.

Hauptbetroffen sind derzeit die Bezirke Imst und Innsbruck-Land, wo die Bezirkseinsatzleitungen bereits im Einsatz sind. Nach aktuellen Prognosen und Einschätzungen der GeoSphere und des Hydrografischen Dienstes des Landes wird insgesamt weiterhin der Alpenhauptkamm betroffen sein – der Schwerpunkt zieht im Laufe des Nachmittages in Richtung Zillertaler Alpen und die Osttiroler Tauern. Im Bezirk Lienz kann es im oberen Teil der Isel zu erhöhten Wasserständen kommen.

Im Laufe des Tages auch Gewitter möglich

„Es kommt im Laufe des Tages nach aktuellen Prognosen in diesen Bereichen auch zu Gewittern, wodurch die Niederschlagsintensivität nochmals verstärkt wird. Wo und wann genau diese Gewitter eintreffen, kann nicht exakt vorhergesagt werden. Die Scheitelpunkte werden an den Innzubringern nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen heute Mittag und Abend erwartet, in Innsbruck heute Nachmittag und im Unterland in der Nacht auf Dienstag. Laut derzeitiger Information der GeoSphere ist eine Wetterbesserung erst am Dienstag in Sicht.

Weiterhin gilt: Unnötige Autofahrten in den betroffenen Gebieten vermeiden und fernhalten von Hochwasserbereichen und Gewässern“, sagt Elmar Rizzoli, Leiter des Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement und verweist auch auf die Beachtung der Anweisungen von Behörden:

Informieren Sie sich über die Hochwasserlage HIER.

Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit den Straßenverhältnissen an, rechnen Sie mit Aquaplaning!

Planen Sie Zeitverluste bzw. Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr ein!

Schließen Sie Fenster, Türen und Dachluken!

Beachten Sie die Anweisungen der zuständigen Behörden!

Seit 6 Uhr früh herrscht auch bei der Leitstelle Tirol Hochbetrieb. Über 300 Alarmierungen gab es bis 11 Uhr allein für die Feuerwehr. Leitstellen-Chef Bernd Noggler zur TT: „Die Prognosen waren sehr exakt. Seit 6 Uhr sind wir verstärkt im Einsatz, wobei die Feuerwehren auch sonst sehr viel erledigen.“

Durch diverse Straßensperren ist die Leitstelle besonders gefordert, wenn es um Krankentransporte und den Rettungsdienst geht.

Großteils hatten es die Helfer mit gesperrten Straßen, lokalen Vermurungen und stellenweise über die Ufer gegangenen Achen wie im Ötztal zu tun. Auch seien die Wehren in den Orten stark präventiv tätig.

Innsbruck baut mobilen Hochwasserschutz auf

Mobiler Hochwasserschutz an der stark steigenden Sill zwischen Rapoldipark und Pradler Brücke. © Lechner

Auch die Landeshauptstadt Innsbruck, in der man bisher nur vereinzelte Wasserschäden verzeichnete, bereitete sich für einen möglichen Ernstfall, vor allem im Bereich der Sill, vor. In den frühen Morgenstunden entschied die Einsatzleitung der Innsbrucker Berufsfeuerwehr, den Mobilen Hochwasserschutz im Bereich des Flusses zu aktivieren.

Die Sill führt aktuell sehr viel Geröll und Baumstämme. Der Fuß- und Radweg vom Rapoldipark bis zur Pradler Brücke wurde gesperrt. Die Brücken und Wildbäche werden von der Feuerwehr kontrolliert. Aktuell im Einsatz sind neben der Berufsfeuerwehr die Freiwilligen Feuerwehren Reichenau, Mühlau und Amras.

Mittlerweile wurde auch die Innmauer im Bereich der Rechengasse in Richtung Osten mit Sandsäcken gesichert.

An der Klinik in Innsbruck wurde am Vormittag abschnittsweise der Hochwasserschutz aufgebaut. „Wir bereiten uns vor“, sagt Klinik-Sprecher Johannes Schwamberger. „Das ganze Areal lässt sich komplett abriegeln.“ Teilweise seien die Maßnahmen aktiviert worden. „Derzeit lassen wir die Absperrungen noch dort offen, wo Leute und Fahrzeuge rein müssen“, erklärt Schwamberger. „Im Fall des Falles lassen sich diese Lücken aber rasch schließen.“

Ötztaler Ache über Ufer getreten

Um 8.30 Uhr wurde die Brücke nach Piburg von der Freiwilligen Feuerwehr Oetz gesperrt. Auch der Ötztal Radweg sowie die Holzbrücken waren zu diesem Zeitpunkt bereits mit Absperrbändern markiert. Wenig später wurde der Verkehr in Oetz Richtung Ötztal bereits am Kreisverkehr am Ortsende angehalten und von einer Weiterfahrt abgehalten. Die Felder vor Oetz stehen bereits teilweise unter Wasser.

In Oetz waren bereits um 9 Uhr die ersten Felder überschwemmt. © Thomas Parth

Um 11.20 Uhr schätzt Lukas Schöpf von der Kommandant der Feuerwehr Längenfeld die Situation wie folgt ein: „Die Ötztaler Ache ist in Längenfeld an mehreren Stellen über die Ufer getreten. Momentan sind die Pegelstände am Sinken. Aber uns bereitet die Einmündung des Fischbachs in die Ötztaler Ache aufgrund des Wasserrückstaus Probleme. Hier sind Bagger und schweres Gerät im Einsatz.“ Die Bevölkerung ist dazu aufgerufen, sich von den Brücken fern zu halten und die Arbeiten der Feuerwehren und Einsatzkräfte nicht zu behindern.

Die Brücke Piburg wurde gesperrt. © TT/Parth

Derzeit sind die Ötztalstraße (B 186)zwischen Längenfeld und Sölden. Alle Brücken über die Ötztal Ache sind gesperrt, sowie die Ötztaler Straße zwischen Sölden Mühlau und Längenfeld Huben und die Gurgler Straße zwischen Zwieselstein und Untergurgl. Eine Sperre gibt es auch für die Venterlandesstraße ab Bodenegg bis Rofen.

Derzeit kein Zugverkehr zwischen Steinach und Brenner

Wegen eines Murenabganges sind zwischen Steinach in Tirol und Brenner bis voraussichtlich 18 Uhr keine Fahrten möglich. Für die S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde Schienenersatzverkehr zwischen Steinach in Tirol und dem Brenner angefordert. Die ÖBB bitten Fahrgäste, in diesem Bereich derzeit bis zu 30 Minuten mehr Reisezeit einzuplanen. Das Platzangebot sei möglicherweise beschränkt. Man solle daher auch „alternative Reisemöglichkeiten" nutzen.

Lage im Wipptal verschärft sich

„Von Entspannung ist derzeit keine Rede, eher verschärft es sich derzeit noch“, berichtet BM Florian Riedl aus Steinach. Die Feuerwehr bereite aktuelle Sandsäcke vor: „Wenn etwas passiert, sind wir bereit.“ Zumal man aus dem Gefahrenzonenplan wisse, wo potentielle „Ausuferungen“ an der Sill eintreten könnten. Gesperrt ist aus Sicherheitsgründen bereits die Gemeindestraße Richtung Berger Alm, ebenso der Fuß- und Radweg zwischen Puig und Tennisplatz. Während man bei der Einmündung des Valserbachs in die Sill aufgrund neuer Verbauungen aktuell keine Probleme habe, bereite der Gschnitzbach Kopfzerbrechen: „Während es bei uns jetzt weniger regnet, geht im Gschnitztal Starkregen nieder.“

In Gschnitztal bestätigt man die äußerst angespannte Lage: „Nach einer kurzen Regenpause schüttet jetzt wieder wie aus Kübeln. Das ist nicht gut“, sagt Andreas Pranger. Noch trat der Bach nicht über die Ufer. „Wir geben unser Bestes, dass es auch so bleibt.“

Lage im Sellrain „derzeit ruhig"

In der Gemeinde Sellrain, 2015 von einem verheerenden Hochwasser betroffen, ist die Lage „derzeit ruhig“, betont Bürgermeister Benedikt Singer. Die Pegelstände an der Melach und den Nebenflüssen seien zwar erhöht, aber aktuell habe man alles unter Kontrolle. Im Fotschertal ist nach einem kleineren Erdrutsch eine Forststraße gesperrt. Auch in Gries im Sellrain gebe es aktuell keine größeren Behinderungen, betont Ortschef Hans Motz. Die Verbauungen der Melach im Ortsteil Reichenau im Vorjahr würden sich nun bezahlt machen.

Drei Häuser in Ritzenried evakuiert

Auch das Pitztal ist derzeit von steigenden Pegeln der Pitze betroffen. Besonders verschärft hatte sich die Situation im Weiler Ritzenried an der Talsohle. Der Jerzner Feuerwehrkommandant Fabian Schultes berichtet: Gegen 9.30 Uhr fraß sich „das Wasser immer mehr in Richtung der Häuser“. Als Vorsichtsmaßnahme wurden drei Häuser evakuiert. In etwa zehn Personen mussten die Gebäude verlassen und wurden bei Bekannten untergebracht.

Die Pitze wird zur Gefahr. © Thomas Huter

Die Feuerwehr Jerzens steht derzeit mit zehn Mann im Einsatz. „Die Feuerwehren von Wenns hinein ins Tal stehen eigentlich alle im Einsatz“, berichtet Schultes. Im Moment habe der Regen etwas nachgelassen, „wir hoffen, dass es so bleibt und die Pegelstände wieder zurückgehen“.

Hochwasserschutz im Bezirk Kufstein errichtet

Im Bezirk Kufstein liefen erste Vorbereitungsarbeiten schon in der Nacht. In Oberlangkampfen droht eine Evakuierung der Häuser. Es wurde ein zusätzlicher Hochwasserschutzdamm errichtet.

In Wörgl sind die mobilen Hochwasserschutzelemente vorbereitet. „Wir beobachten die Situation genau und werden frühzeitig reagieren“, sagt Feuerwehrkommandant Sebastian Prosch. Unterführungen – etwa bei der Spar-Zentrale oder unter der Bahn Richtung Söcking – werde man im Falle sperren. Auch die Wehr in Rattenberg/Kramsach ist in Bereitschaft – hier müssten die mobilen Elemente die Mauern entlang des Inns unterstützen, um etwa die historische Altstadt zu sichern.

Baggerfahrer Josef Mairhofer hat bis 3 Uhr Früh gearbeitet um den zusätzlichen Hochasserschutzdamm zu errichten. © TT/Otter

Mit Stand 8.30 Uhr waren die Pegelstände im Bezirk Kufstein laut Bezirksfeuerwehrkommandant Andreas Oblasser im Grünen Bereich. Gegen Mittag wird die Gemeindeeinsatzleitung zusammentreten ,wie Vizebürgermeister Stefan Graf erklärt. In der Festungsstadt wird gegen 15 Uhr der Höchststand im Inn erwartet.

Steinbrücke in Schwaz gesperrt

Der Krisenstab der Stadtgemeinde Schwaz rechnet mit einem weiteren Anstieg des Pegels. Aufgrund der Höhe von 4,5 Metern des Inns, wurde die sanierungsbedürftige Steinbrücke bereits vor kurzem gesperrt. Zudem finden gerade Schüttungen an der Innmauer in der Archengasse statt, um für mehr Stabilität zu sorgen. Weitere Sicherheitsmaßnahmen sind laut Stadt in Vorbereitung.

Der südliche Gehweg der Steinbrücke musste bereits vor eineinhalb Wochen gesperrt werden, da die Brüstung in Bewegung war. Heute Vormittag wurde die gesamte Brücke gesperrt. © Stadt Schwaz

Bagger werden an den Ufern der Brücke positioniert, um dort Holz aus dem Inn zu entfernen und Verklausungen vorzubeugen. Die hohe Verklausungsgefahr ist auch einer der wesentlichen Gründe für den geplanten Abriss und Neubau der denkmalgeschützten Brücke – die Bauarbeiten sollen im Herbst starten.

Die Bevölkerung wird gebeten, sich rechtzeitig über allfällige weitere Sperren zu informieren und so nicht notwendige Fahrten bzw. Umwege zu vermeiden. Es ist damit zu rechnen, dass der Wasserspiegel des Inns weiter ansteigt. Die Einsatzkräfte stehen schon seit längerer Zeit im Einsatz rüsten sich für den Ernst der Lage.

Auch in Jenbach finden derzeit Aufbauarbeiten statt, es werden Sandsäcke und spezielle Sperren vorbereitet.

Zillertal: „Zemmbach und Ziller drohen überzugehen“

Im Bezirk Schwaz ist derzeit einer der größten Problembereiche laut Bezirksfeuerwehrkommandant Hansjörg Eberharter das Hintere Zillertal. Dort gibt es mehrere Sperren und Einsätze. Die Feuerwehren im hinteren Talbereichen stehen bis Ramsau heraus im Dauereinsatz. „Der Wasserstand vom Zemmbach und Ziller sind sehr hoch, sie drohen überzugehen“, sagt Eberharter.

Die Straßensperre aufgrund einer Mure am Schwendberg könne laut Eberharter etwa gegen 13 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Arbeiten dort sind im vollen Gange.

Die Straßensperre zwischen Mayrhofen und Ginzling konnte am Vormittag wieder aufgehoben werden, nachdem eine kleinere Vermurung das Passieren unmöglich machte.

Die Straßensperre zwischen Mayrhofen und Ginzling ist mittlerweile behoben. © TT/Fankhauser

Ein Drohnenflug im Bereich Hart beim Haselbach – wo bei den letzten Unwettern große Schäden entstanden – gibt dort vorerst laut Kommandant Eberharter Entwarnung: „Dort geht es derzeit noch gut.“ Beobachtungsposten halten den Bereich aber im Auge. In Schlitters, Strass i.Z. und Bruck sei die Lage „noch okay“, aber: „Wir wissen natürlich nicht wie es sich weiter entwickelt.“

Ruetz im Stubaital über Ufer getreten

Im Stubaital ist man angesichts der anhaltenden Regenfälle in höchster Alarmbereitschaft. In Neustift hat sich die Lage verschärft. Die Ruetz trat an mehreren Stellen über die Ufer. Die Landesstraße musste ab Neder gesperrt werden.

Angespannt ist die Lage auch in Fulpmes. Bürgermeister Hans Deutschmann tagte in den Morgenstunden mit seinem Krisenstab, die Feuerwehr steht bereit. Sämtliche Wege im Nahbereich der Ruetz sowie die Fußgängerbrücken sind gesperrt.

Bürgermeister Andreas Gleirscher spricht aber auch von einem „kleinen Lichtblick“: Auf der Dresdner Hütter auf rund 2300 Metern Höhe geht der Regen langsam in Schneefall über.

Sucheinsatz am Sonntag

Im Stubaital hatte am Sonntag ein Mann einen Sucheinsatz ausgelöst. Der Unbekannte wurde beim Klettern auf einem Stein in einem hochwasserführenden Bach gefilmt, berichtete die Wasserrettung Innsbruck. Kurz darauf sei der Pegel angestiegen und die Person von den Wassermassen eingeschlossen worden. Als sie nicht mehr zu sehen war, wurde Alarm ausgelöst. Eine Suchaktion verlief ergebnislos.

Wie eine Videoauswertung der Bergbahn später ergab, gelangte der Mann sicher ans Ufer. Die Wasserrettung appellierte eindringlich, derzeit hochwasserführende Bäche und Flüsse zu meiden.

Gemeinden trafen Vorkehrungen

In zahlreichen Gemeinden wurden bereits am Sonntag Vorkehrungen getroffen. In Oberlangkampfen wurde etwa am Abend mit der Anschüttung einer Schutzmauer an der Innstraße begonnen, was nach Angaben des Bürgermeisters etwa 200 Lkw-Fahrten erfordert. Der Innnrain in Richtung Sportplatz wurde daher bis zur Einmündung in die Innstraße für alle AnrainerInnen gesperrt. Eine Evakuierung der gesamten Ortsteile Oberlangkampfen und Dornau sei nicht ausgeschlossen, hieß es.

In Tulfes wurde bei der Autobahnunterführung Richtung Inn ein Schutzwall errichtet. (TT.com)

Die Feuerwehr Tulfes trifft Vorkehrungen: Bei der Autobahnunterführung Richtung Inn wird ein Hochwasserschutz errichtet. © ZOOM.TIROL