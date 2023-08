Tirol rüstet sich für Hochwasser: Erste Einsätze und Sperren nach Dauerregen

Aufgrund der teils starken Regenfälle rechne­t das Land Tirol für Montag mit Überschwemmungen. Besonders groß sei die Gefahr im Ötz- und Wipptal und im Oberland.

Innsbruck – Nach den teils schweren Gewittern und heftigen Regenfälle warnt das Land Tirol am Montag vor drohenden Überschwemmungen. Betroffen sind laut Elmar Rizzoli, Leiter des Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement des Landes, Inn, Sanna, Pitze, Ötztaler Ache und Sill. Rizzoli befürchtet Wasserstände, wie sie nur alle 30 Jahre vorkommen. Aber auch mit Muren und Hangrutschungen muss gerechnet werden.

Mit Montag 7.10 Uhr laufen rund 45 Einsätze der Feuerwehren im Land. Hauptschwerpunkt ist das Oberland und der Bezirk Innsbruck-Land. Erste Meldungen gibt es aber auch aus der Stadt Innsbruck. Dabei handelt es sich vor allem um Wasserschäden.

Ursache für die drohenden Überflutungen sind die teils starken Regenfälle mit Niederschlagsmengen von bis zu 150 Millimetern. Dazu kommt, dass die Schneefallgrenze nach den vergangenen Hitzetagen noch sehr hoch liegt. Der Regen fließt ins Tal, anstatt als Schnee auf den Bergen zu bleiben.

Auch in der Nacht auf Montag blieb es im Hochgebirge warm. Auf dem Pitztaler Gletscher wurden 3 Grad Celsius verzeichnet.

Die Pegel steigen derzeit vor allem im Ötztal, im Wipptal und im oberen Innverlauf. Den höchsten Hochwasserstand gibt es Montagfrüh (Stand: 6.50 Uhr) in Huben im Ötztal.

Der Pegelstand in Huben beträgt bereits mehr als 400 cm. © Hydro Online

Die Ötztal Straße ist zwischen Längenfeld und Sölden gesperrt worden, die Fahrbahn ist dort teilweise überflutet.

📽️ Video | Bedrohliche Lage in Sölden

Bereits am Sonntag appellierte Rizzoli an die Bevölkerung, die Verhaltensempfehlungen zu beachten, „sich von Gewässern fernzuhalten und gegebenenfalls die Anweisungen der Behörde zu beachten“. Auch seitens der Behörden und Einsatzorganisationen wurden Vorkehrungen für den Ernstfall getroffen.

Es gebe sowohl enge Abstimmungen mit den Einsatzorganisationen wie Feuerwehr, Polizei und Rettung, der Stadt Innsbruck, den Bezirkshauptmannschaften als auch mit Kraftwerksbetreibern in den betroffenen Regionen.

⚠️ Verhaltensregeln bei Hochwasser Informieren Sie sich über die Hochwasserlage HIER.

Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit den Straßenverhältnissen an, rechnen Sie mit Aquaplaning!

Planen Sie Zeitverluste bzw. Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr ein!

Schließen Sie Fenster, Türen und Dachluken!

Beachten Sie die Anweisungen der zuständigen Behörden!

Aufgrund der Niederschlagsprognose sei auch im hinteren Zillertal eine erhebliche Zunahme der Abflüsse möglich, hieß es seitens des Landes. Erwartet werden diese Spitzen im hinteren Zillertal am Montag um die Mittagszeit – am Inn dann am Abend. Am Lech, der Isar, den Innzubringern im Tiroler Unterland, der Großache und der Drau einschließlich der Isel ist laut Land aus derzeitiger Sicht mit „moderateren Abflussspitzen“ zu rechnen.

Wetter in Tirol

Wegen der großen Niederschlagsmengen könnte es auch zu lokalen Vermurungen kommen. „Die tatsächliche Schneefallgrenze wird ausschlaggebend dafür sein, in welchem Ausmaß die Niederschläge abflusswirksam sein werden“, so Rizzoli. Laut aktuellen Prognosen sei von teils hohen Wasserständen auszugehen – erste Vorkehrungen seien daher bereits getroffen worden. Rizzoli: „Es finden sowohl enge Abstimmungen mit den Einsatzorganisationen wie Feuerwehr, Polizei und Rettung, der Stadt Innsbruck, den Bezirkshauptmannschaften als auch mit Kraftwerksbetreibern in den betroffenen Regionen statt. Wir stehen auch im laufenden und engen Austausch mit den Expertinnen und Experten und beobachten die Situation und die Abflussentwicklung an den Pegeln genauestens.“

Gemeinden trafen Vorkehrungen

In zahlreichen Gemeinden wurden am Sonntag Vorkehrungen getroffen. In Oberlangkampfen wurde etwa am Abend mit der Anschüttung einer Schutzmauer an der Innstraße begonnen, was nach Angaben des Bürgermeisters etwa 200 Lkw-Fahrten erfordert. Der Innnrain in Richtung Sportplatz wurde daher bis zur Einmündung in die Innstraße für alle AnrainerInnen gesperrt. Eine Evakuierung der gesamten Ortsteile Oberlangkampfen und Dornau sei nicht ausgeschlossen, hieß es.

In Tulfes wurde bei der Autobahnunterführung Richtung Inn ein Schutzwall errichtet.

Die Feuerwehr Tulfes trifft Vorkehrungen: Bei der Autobahnunterführung Richtung Inn wird ein Hochwasserschutz errichtet. © ZOOM.TIROL

Sucheinsatz im Stubaital

Im Stubaital löste ein Mann am Sonntag einen Sucheinsatz aus. Der Unbekannte wurde beim Klettern auf einem Stein in einem hochwasserführenden Bach gefilmt, berichtete die Wasserrettung Innsbruck. Kurz darauf sei der Pegel angestiegen und die Person von den Wassermassen eingeschlossen worden. Als sie nicht mehr zu sehen war, wurde Alarm ausgelöst. Eine Suchaktion verlief ergebnislos. Wie eine Videoauswertung der Bergbahn später ergab, gelangte der Mann sicher ans Ufer. Die Wasserrettung appellierte eindringlich, derzeit hochwasserführende Bäche und Flüsse zu meiden.

⚠️ Aktuelle Pegelstände >> >> Aktuelle Informationen zu den Pegelständen aller Gewässer in Tirol

Zahlreiche Einsätze am Wochenende im Unterland

Ein heftiges Unwetter ist bereits am Samstagabend über Tirol gezogen. Vor allem im Unterland hatten die Einsatzkräfte deswegen alle Hände voll zu tun. In Kufstein etwa musste die Stadtfeuerwehr mehrmals wegen umgestürzter Bäume ausrücken – ein Sturm hatte sie wie Streichhölzer umknicken lassen.

Ein Auto wurde von einem umstürzenden Baum getroffen. © ZOOM.TIROL

So krachte beispielsweise ein Baum auf ein Auto, das in einer Ausweiche an der Thierseestraße abgestellt war. Das Fahrzeug wurde beschädigt, verletzt wurde zum Glück niemand.

Diese Dachkonstruktion in Kufstein wurde vom Sturm weggerissen. © ZOOM.TIROL

Auch im Vorgarten einer Wohnanlage in der Festungsstadt sorgten heftige Sturmböen für Schäden: Ein großer Baum wurde umgerissen und musste von der Feuerwehr entfernt werden. Andernorts hielten Teile einer Dachkonstruktion dem Wind nicht stand.

Der Starkregen tat sein Übriges: Vielerorts mussten auch vollgelaufene Keller ausgepumpt werden. „Rund ein Dutzend Einsätze“ habe es bis Sonntagfrüh gegeben, hieß es von der Leitstelle Tirol. Auch in Unterlangkampfen, Angerberg und Ebbs waren die Feuerwehren gefragt. (TT.com)