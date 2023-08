Überflutungen drohen: Steigende Pegel an Inn-Zubringern, Sill und im Zillertal

Sturm und Regen sorgten am Samstagabend vor allem rund um Kufstein für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Entwarnung gibt es leider noch keine: Bis Montag soll es weiter regnen. Vor allem im Oberland und im Außerfern drohen Überflutungen.

Kufstein – Nach den schweren Gewittern, die am Samstag vor allem übers Tiroler Unterland zogen (Details siehe weiter unten) und vielerorts schwere Schäden verursachten, gibt es weiter keine Entwarnung an der Wetterfront. Im Gegenteil: Zwischen Sonntag bis Montag sollen die ergiebigen Niederschläge in Tirol anhalten, sie können laut den Meteorologen der GeoSphere Austria teils heftig ausfallen.

Vor allem im Tiroler Oberland und im Außerfern besteht Hochwassergefahr – in der Nacht auf Montag ist damit zu rechnen, dass manche Bäche bis in den Hochwasserbereich ansteigen. Es kann zu kleinräumigen Überflutungen und Vermurungen und dadurch zu Verkehrsproblemen kommen. Das Land Tirol erneuerte am Sonntag seine Warnung vor möglichen lokalen Vermurungen bzw. Übertreten von Bächen. „Die am Sonntag prognostizierten Niederschlagsmengen liegen zwischen 70 und 100 mm im Großteil Tirols. Am Alpenhauptkamm vom Reschen bis in das hintere Zillertal sind stellenweise bis zu 150 mm möglich“, hieß es in einer Aussendung.

Inn, Sanna, Pitze, Ötztaler Ache und Sill betroffen

Die Schneefallgrenze bleibe eher hoch, Regen werde damit nicht als Schnee gespeichert, sondern fließt schneller ins Tal. „Es besteht aus aktueller Sicht große Hochwassergefahr am Inn (vom Ober- bis in das Unterland) und seinen Zubringern im Tiroler Oberland (beispielsweise Sanna, Pitze und Ötztaler Ache) und an der Sill“, so das Land.

Laut Hydrographischem Dienst des Landes Tirol sind mit den intensiven Niederschlägen am Sonntagabend bereits deutliche Anstiege der Wasserstände an den betroffenen Gewässern zu erwarten. Wegen der nunmehr höher prognostizierten Schneefallgrenze sei mit Abflussspitzen im Hochwasserbereich zu rechnen.

„Wir appellieren an die Bevölkerung, die Verhaltensempfehlungen zu beachten, sich von Gewässern fern zu halten und gegebenenfalls die Anweisungen der Behörde zu beachten“, wurde Elmar Rizzoli, Leiter des Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement des Landes, zitiert.

⚠️ Verhaltensregeln bei Hochwasser Informieren Sie sich über die Hochwasserlage HIER.

Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit den Straßenverhältnissen an, rechnen Sie mit Aquaplaning!

Planen Sie Zeitverluste bzw. Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr ein!

Schließen Sie Fenster, Türen und Dachluken!

Beachten Sie die Anweisungen der zuständigen Behörden!

In den betroffenen Bereichen ist laut Landesaussendung mit Wasserständen zu rechnen, die alle 30 Jahre oder seltener vorkommen können. Aufgrund der Niederschlagsprognose sei auch im hinteren Zillertal eine erhebliche Zunahme der Abflüsse möglich, hieß es. Erwartet werden diese Spitzen im hinteren Zillertal am Montag um die Mittagszeit – am Inn dann am Abend. Am Lech, der Isar, den Innzubringern im Tiroler Unterland, der Großache und der Drau einschließlich der Isel ist laut Land aus derzeitiger Sicht mit „moderateren Abflussspitzen“ zu rechnen.

Wetter in Tirol

Wegen der großen Niederschlagsmengen könnte es auch zu lokalen Vermurungen kommen. „Die tatsächliche Schneefallgrenze wird ausschlaggebend dafür sein, in welchem Ausmaß die Niederschläge abflusswirksam sein werden“, so Rizzoli. Laut aktuellen Prognosen sei von teils hohen Wasserständen auszugehen – erste Vorkehrungen seien daher bereits getroffen worden. Rizzoli: „Es finden sowohl enge Abstimmungen mit den Einsatzorganisationen wie Feuerwehr, Polizei und Rettung, der Stadt Innsbruck, den Bezirkshauptmannschaften als auch mit Kraftwerksbetreibern in den betroffenen Regionen statt. Wir stehen auch im laufenden und engen Austausch mit den Expertinnen und Experten und beobachten die Situation und die Abflussentwicklung an den Pegeln genauestens.“

⚠️ Aktuelle Pegelstände >> >> Aktuelle Informationen zu den Pegelständen aller Gewässer in Tirol

Zahlreiche Feuerwehreinsätze im Unterland

Ein heftiges Unwetter ist am Samstagabend über Tirol gezogen. Vor allem im Unterland hatten die Einsatzkräfte deswegen alle Hände voll zu tun. In Kufstein etwa musste die Stadtfeuerwehr mehrmals wegen umgestürzter Bäume ausrücken – ein Sturm hatte sie wie Streichhölzer umknicken lassen.

Ein Auto wurde von einem umstürzenden Baum getroffen. © ZOOM.TIROL

So krachte beispielsweise ein Baum auf ein Auto, das in einer Ausweiche an der Thierseestraße abgestellt war. Das Fahrzeug wurde beschädigt, verletzt wurde zum Glück niemand.

Diese Dachkonstruktion in Kufstein wurde vom Sturm weggerissen. © ZOOM.TIROL

Auch im Vorgarten einer Wohnanlage in der Festungsstadt sorgten heftige Sturmböen für Schäden: Ein großer Baum wurde umgerissen und musste von der Feuerwehr entfernt werden. Andernorts hielten Teile einer Dachkonstruktion dem Wind nicht stand.

Der Starkregen tat sein Übriges: Vielerorts mussten auch vollgelaufene Keller ausgepumpt werden. „Rund ein Dutzend Einsätze“ habe es bis Sonntagfrüh gegeben, hieß es von der Leitstelle Tirol. Auch in Unterlangkampfen, Angerberg und Ebbs waren die Feuerwehren gefragt.

Heftige Unwetter auch in Salzburg und Oberösterreich

Nicht nur Tirol wurde am Samstagabend von schweren Unwettern erwischt. Auch in Salzburg und Oberösterreich haben Starkregen und Sturm für Schäden und Hunderte Feuerwehreinsätze gesorgt. Allein in Oberösterreich sprach die Landeswarnzentrale am Abend von rund 700 Einsätzen.

📽️ Video | Unwetter in Salzburg und Oberösterreich

Aufgrund des starken Regens waren Unterführungen mit Wasser vollgelaufen, Keller überflutet und Straßenzüge überschwemmt. Durch die heftigen Sturmböen wurden zudem Dächer abgedeckt, umgestürzte Bäume blockierten Straßen und beschädigten Stromleitungen.

Unwetterschäden in Salzburg. © APA/FMT-PICTURES

Besonders dramatisch stellte sich die Lage in den oberösterreichischen Bezirken Braunau und Schärding dar. Hier mussten mehrere eingeschlossene Personen aus Fahrzeugen befreit werden. Auch mehrere Brandeinsätze, unter anderem der Brand einer Maschinenhalle in Pierbach, forderten die Einsatzkräfte.

Auch in Salzburg waren am Abend wegen der heftigen Unwetter 420 Einsatzkräfte der Feuerwehren im Einsatz. Betroffen war vor allem der nördliche Flachgau. Der Landesfeuerwehrverband meldete demnach insgesamt 88 Einsätze. Am Wolfgangsee, Irrsee, Mondsee und Holzöstersee gab es zudem mehrere Einsätze der Wasserrettung aufgrund des Gewitters. Menschenrettungen und Bootsbergungen wurden unternommen. In Bürmoos musste ein Mehrparteienhaus vorsorglich teilweise evakuiert werden, meldete der Salzburger Katastrophenschutz. Durch heftige Sturmböen im nördlichen Flachgau drohten Bäume auf das Haus zu stürzen. Sechs bis acht Personen seien betroffen, hieß es.

Kärnten rüstet sich für neue Regenfälle

In Kärnten bereitet sich der Landeskrisenstab auf die für Montag angekündigten Regenfälle vor. „Wir gehen davon aus, dass es großflächig Unwetter geben wird“, sagte Gerd Kurath vom Landespressedienst. Wo genau es wie intensiv regnen werde, könne man derzeit noch nicht sagen. In der Gegend um Bad Eisenkappel, wo derzeit noch ein Hang in Bewegung ist, in Ebenthal und Maria Rain seien die Schäden der letzten Unwetter noch nicht ganz beseitigt.

Jedenfalls sei bei großen Regenmengen wieder mit Rutschungen und Vermurungen zu rechnen. Die Feuerwehren seien auf diese Einsätze vorbereitet und auch der mobile Hochwasserschutz stehe bereit. Laut Walter Egger, Sprecher der Kärntner Feuerwehren, sei vor allem Bad Eisenkappel im Fokus, die Vorbereitungsmaßnahmen würden aber im ganzen Land getroffen. (TT.com, APA)