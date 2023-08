Todesfall bei Schwimmbewerb am Fuschlsee: Frau trieb leblos im Wasser

Ein Todesfall hat sich am Samstagnachmittag bei einer Schwimmveranstaltung am Fuschlsee in Salzburg ereignet. Eine 58-jährige Deutsche war um 14:15 Uhr bei dem 4,2 km langen Schwimmwettbewerb mit Start beim Naturbadestrand in Hof bei Salzburg und Ziel Fuschlseebad in Fuschl am See gestartet. Gegen 15:48 Uhr fand die Wasserrettung laut Polizei schließlich die Frau leblos treibend im Wasser. Trotz Reanimation durch die Wasserrettung verstarb die 58-Jährige. (APA)