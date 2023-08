Kremser ÖVP-Funktionär soll Badegast mit „Vergasen“ gedroht haben

Krems – Ein Funktionär der ÖVP Krems soll im Kremser Freibad einer Pensionistin gegenüber alten Leuten die „Vergasung“ gewünscht haben, berichtete die NÖN (online) am Samstag. Die Polizei bestätigte, dass es eine Anzeige sowohl wegen Wiederbetätigung als auch gefährlicher Drohung gegeben habe. Der Vorfall soll sich laut einem Polizeisprecher bereits am 23. August (laut NÖN am 24. August) ereignet haben.