Doku „Edelweiss“ beim Filmfestival Kitzbühel zu bester Produktion gewählt

"Edelweiss" behandelt die oft erschütternde Realität von Menschen mit dunkler Hautfarbe in Österreich. Der performative Dokumentarfilm verwebt selbstbestimmte Positionen und Sichtweisen von People of Colour in Österreich und fragt, welche Beziehung überhaupt zu einem Land lebbar ist, das von strukturellen Rassismen und Alltagsdiskriminierung durchdrungen ist.

Wie jedes Jahr warteten die Veranstalter auch diesmal mit einem Ehrenpreis auf. Er ging an die auch in Deutschland erfolgreiche und gefragte Grazer Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz. "Man könnte Aglaia Szyszkowitz auch als Simultanübersetzerin der Natürlichkeit bezeichnen. Ihr geht es darum, die Unschärfen und Brüche in den Menschen zu zeigen", meinte Regisseur Michael Kreihsl in seiner Laudatio überschwänglich. Szyszkowitz bedankte sich für die Auszeichnung und lobte ihrerseits die Veranstaltung: "Hier kommen smarte Filmemacherinnen und Filmemacher zusammen, hier dürfen wir uns vernetzen und neue Geschichten kreieren." Das Filmfestival Kitzbühel war von Montag an an verschiedenen Orten in der Gamsstadt über die Bühne gegangen. (TT.com, APA)