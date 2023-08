Trump hat seit Polizeifoto 7,1 Mio. Dollar Wahlkampfspenden gesammelt

Washington – Der frühere US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben seines Wahlkampfsprechers seit dem von ihm geschossenen Polizeifoto im Rahmen seiner Häftlings-Registrierung im US-Bundesstaat Georgia 7,1 Mio. Dollar (6,57 Mio. Euro) an Spendengeldern eingenommen. Dies gab Steven Cheung auf X, vormals Twitter, am Samstag (Ortszeit) bekannt. Allein am Freitag habe Trump 4,18 Mio. Dollar an Spenden eingenommen und damit den bisher umsatzstärksten Tag seiner Kampagne verbucht.