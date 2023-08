Harry Prünster im Interview: „Ich spiele überall, nur nicht in Tirol“

Vorstellen muss sich Prünster freilich nicht. Mehr als 30 Jahre ist es her, dass aus dem „passionierten Lehrer für Sport und Deutsch“ ein Fernsehgesicht wurde. Prünster obsiegte in München in einem Drei-Länder-Match (Bayern, Schweiz, Österreich) namens „Gaudimax“ im Fach Witze-Erzählen. A star was born. Einer, in dessen Gegenwart kein Auge trocken bleibt. Auch wenn Witzelei, vor allem jene unter der Gürtellinie, mit dem Bildungsauftrag öffentlich finanzierter Sender eher schwer in Einklang zu bringen ist.