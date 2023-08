Drei schwere Radunfälle binnen zwei Stunden im Bezirk Kufstein

Reith im Alpbachtal, Brandenberg – Von insgesamt drei Verletzten binnen knapp zwei Stunden bei Fahrradunfällen im Bezirk Kufstein berichtet die Polizei am Sonntagabend. Zu den Unfällen war es am Vormittag in Reith im Alpbachtal und Brandenberg gekommen.

Am Reither Kogel kam ein talwärts fahrender 23-Jähriger vor einer scharfen Rechtskurve vermutlich wegen der nassen Fahrbahn mit seinem Rennrad ins Schleudern. Er stürzte über die Böschung und schlug mit dem Kopf am Asphalt auf. Der Verletzte wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.

Ein 27-Jähriger kam Zeugenangaben zufolge in einer Kurve bei der Rosenkranzkapelle in Reith zu Sturz und prallte Kopf voraus gegen die Leitschiene. Der Mann erlitt unter anderem eine schwere Verletzung am Rücken. Der Rettungshubschrauber flog ihn in die Innsbrucker Klinik. Das Rad des 27-Jährigen ging zu Bruch.

Ebenfalls wegen der nassen Fahrbahn schlitterte ein 46-Jähriger eigenen Angaben zufolge in einer Kurve auf der L4 im Bereich Aschau (Gemeindegebiet von Brandenberg) gegen eine Felswand und stürzte. Der Mann erlitt Verletzungen an der Hüfte und am Fuß. Die Rettung lieferte den Verletzten ins Krankenhaus Kufstein ein. (TT.com)