Straka beendet Tour-Championship-Finale als 14.

Stepp Straka hat sich beim Tour-Championship-Finale der besten 30 PGA-Golfer wie im Vorjahr stark in Szene gesetzt, war am Schlusstag aber nicht so stark. Der 30-jährige Wiener schaffte es am Sonntag in Atlanta auf der letzten Runde mit einer 69-er-Runde bzw. mit eins unter Par nicht in die Top Ten. Straka wurde mit gesamt neun unter Par bzw. 271 Strokes geteilter 14. Die Runde war wegen Gewitters einige Zeit unterbrochen gewesen.