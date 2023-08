Gnade einer goldenen Stimme bei den Festwochen

Innsbruck – „I was born with the gift of a golden voice“, heißt es in einem Song von Leonard Cohen. Dass diese Zeile dem Verfasser der folgenden Zeilen spontan einfällt, Samstagabend beim Festwochenkonzert auf Schloss Ambras, mag verwundern. Aber es passt: Sopranistin Giulia Semenzato verfügt tatsächlich über die Gabe (oder besser noch: Gnade) einer goldenen Stimme. Ihr zuzuhören, ihr beide Ohrwaschl zu leihen, ist kurzweilig, fesselnd, spannend.